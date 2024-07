Berlstedt. Dringende Vergaben bedingen eine Sondersitzung des Nordkreis-Parlamentes mitten in den Sommerferien.

Schneller als ursprünglich gedacht müssen die Stadtratsmitglieder der Landgemeinde Am Ettersberg noch einmal zusammenkommen: Wegen des durch Fördermittel-Fristen eng gesteckten Zeitplans braucht die Verwaltung die Vergabe-Beschlüsse für den Ausbau des Feuerwehrgeländes in Buttelstedt mit einer weiteren Fahrzeughalle sowie einem Schlauchtrockenturm. Die Ergebnisse der fünf Ausschreibungslose liegen vor. Auch die Ersatzbeschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers für den Bauhof soll mit erledigt werden. Los geht es um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt. Wegen des Termins in der Ferienzeit hat Bürgermeister Thomas Heß (CDU) formell einen zweiten Sitzungstermin für 18.10 Uhr angesetzt. Damit ist gesichert, dass der Stadtrat notfalls auch ohne die Mindestzahl der Anwesenden beschlussfähig ist.

mg