Weimar. Um die Restauration von historischen Unterlagen und Brandbüchern geht es am Donnerstag in der Thüringer Vertretung in Berlin.

Historische Dokumente der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland sollen für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Das ist eins der Ziele eines Pilotprojekts, für das nun das Bundesarchiv, die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek (HAAB), die Klassik-Stiftung Weimar sowie die Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hildesheim an einem Strang ziehen.

Die Schriftstücke sollen restauriert werden. Um eine langfristige Zusammenarbeit im Bereich der Mengenrestauration zu besprechen, treffen sich die Partner am Donnerstag, 4. Juli, in Berlin. Vor Ort sind Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Klassik-Stiftungs-Präsidentin Ulrike Lorenz sowie die Weimarer Restauratorin Laura Völkel und HAAB-Leiter Reinhard Laube.

Bei dieser Gelegenheit wird auch eine neue Ausstellung in der Thüringer Vertretung beim Bund eröffnet. Künstler Hannes Möller zeigt seinen Zyklus „Brandbücher | Aschebücher“ mit Mischtechnikenarbeiten inspiriert vom Bibliotheksbrand in Weimar. Die Eindrücke von den verkohlten Weimarer Büchern hat Möller in Aquarell- und Gouache-Malerei auf Büttenpapier verarbeitet mit originaler Asche vom Brand 2004. Zu sehen ist die Schau in Berlin bis 15. August.

red