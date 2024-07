Weimar. In der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul wurde ein Oratorium Händels von Musikstudierenden aufgeführt.

Mit dem Cranach-Altar als Kulisse traten am Samstagabend rund 60 Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul auf und präsentierten Georg Friedrich Händels „Messiah – an oratorio“. Es dirigierte Jonas Dippon, der sich mit der Leistung sein Kirchenmusikdiplom verdiente. Passend zum Altarbild handelt das Oratorium von der christlichen Heilsgeschichte, dem Tod Jesu am Kreuz und der Hoffnung auf seine Rückkehr.