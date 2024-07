Weimar. Das Trio gibt im Kulturhof hinter dem Kulturzentrum ein Open-Air-Konzert aufgeladen mit Größenwahn und Selbstironie.

Das Berliner Trio „Krause und Konsorten“ präsentiert sich auf der kleinen Open-Air-Bühne hinter dem Mon Ami Weimar. Am Samstag, 6. Juli, gibt Sänger Felix Krause mit seinen treuherzigen Begleitern Max Wiegand am Bass und Christoph Gaertner an Gitarre und Klavier ab 20 Uhr ein Konzert.

Das Trio steht mit diversen Einflüssen aus moderneren Stilrichtungen in der Tradition des deutschen Chansons. Sie spielen kabarettistische Musikstücke „voller Größenwahn und Selbstironie“ und zeichnen sich durch ihre ungewöhnlichen Kompositionen sowie ihren schrägen Humor aus. Mit ihrem Song „Im Büro“ schafften sie es vergangenes Jahr ins Finale des Rio-Reiser-Songpreises 2023. Der Eintritt ist frei. Für Spenden geht der Hut herum.

red