Weimar. Mit einer Vernissage wird die neue Gruppenausstellung im Weimarer Ortsteil eröffnet. Auch ein Workshop wird angeboten.

Die Künstlerinnen und Künstler des Hofateliers zeigen in ihrer diesjährigen Gemeinschaftsausstellung „Vom großen Saal in die kleine Galerie“ die Ergebnisse ihres kreativen Schaffens. Mit einer Vernissage wird die Schau am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr eröffnet. Bis zum 28. Juli werden die Werke dann samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr im Hofatelier zu sehen sein.

Zusätzlich findet im Rahmen der Ausstellung am Samstag, 27. Juli, ab 10 Uhr ein offener Druckworkshop mit dem Künstler Hans-Joachim Becker statt. Gedruckt wird mit einfachen Materialien. Der Eintritt für den Workshop beträgt 15 Euro. Interessierte können sich telefonisch anmelden unter: 0152/03384860.

red