Weimar. Ferienkinder sind am Wochenende besonders willkommen im Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte.

Mit Museumsmaulwurf Archie und Archäologe Daniel Scherf können Kinder das nächste Ferienwochenende verbringen. Im Museum für Ur- und Frühgeschichte werden Führungen angeboten, die sich an Familien und ihre Jüngsten richten. So geht es am Samstag, 6. Juli, um 11 Uhr „Mit Archie in die Römerzeit“. Das Museumsmaskottchen erklärt, wie man vor 1700 Jahren Eisen herstellte, welche Kleidung man damals trug und ob ein Germane die heutige Sprache überhaupt verstehen würde. Es gelten die Eintrittpreise des Museums, Interessierte sollten sich anmelden.

Um 15 Uhr geht es um Salz, das „weiße Gold“ in der Ur- und Frühgeschichte. Daniel Scherf, Archäologe und Referent des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, erklärt, dass Salz einst einer der wertvollsten Rohstoffe war und Handel, Wirtschaft, Kultur und Konflikte angetrieben hat. Der Fachmann illustriert verschiedene Salzgewinnungsverfahren des ur- und frühgeschichtlichen Menschen und beleuchtet die soziologische, ökonomische und kulturelle Bedeutung von Salz. Salzfunde aus historischen Quellen werden in der Ausstellung besichtigt. Auch dafür sollte man sich anmelden.

Anmeldung zu den Führungen unter Telefon: 03643/818331 oder unter museum@tlda.thueringen.de

red