Weimar. Egal ob albern, gefühlvoll oder tanzbar – im Künstlergarten kommt diese Woche jeder Musikliebhaber auf seine Kosten.

Mit ihrem Anfang des Jahres veröffentlichten Debütalbum „Menschen sind komisch“ und ihrem unverwechselbaren, treibenden Folk-Sound steht die Leipziger Band „Jante“ für das Gefühl des ersten warmen Frühsommerabends des Jahres, des nächsten Festivals oder für den letzten Roadtrip. Am Freitag, 5. Juli, treten sie ausgerüstet mit Banjo, Mandoline und Indie-Gitarren um 20 Uhr im Weimarer Künstlergarten auf.

„Bornzero“, ungekrönter König der horizontalen Gitarre, spielt am Tag darauf um 20 Uhr im Künstlergarten. Mit Akustikgitarre, Bodentretern und einer enormen Virtuosität präsentiert der ehemalige Krautrocker seine tanzbaren psychedelischen Underground-Hits. Im Gepäck hat der Marburger dabei einen Hauch Love and Peace.

Am Sonntagvormittag bringt „Nante“ dann seinen warmen Folk-Rock mit entspanntem Groove und eingängigen Melodien in den Künstlergarten. Ab 11 Uhr führt er mit seinen auf Deutsch gesungenen Liedern durch das vermeintlich aufregende Leben eines Musikers. Die Songs im Repertoire des Singer-Songwriters aus Leipzig handeln von allerlei Umbrüchen und erinnern an Surf-Folk à la Donovan Frankenreiter bis hin zu druckvollen Balladen in Rio-Reiser-Manier. Der Eintritt zu den drei Konzerten ist frei.

red