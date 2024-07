Weimar. Anlässlich des 250. Jubiläums von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ wird im Goethe-Nationalmuseum über die heutige Relevanz des Werks diskutiert.

Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ feiert in diesem Jahr sein 250-jähriges Jubiläum. In Ergänzung zu einer wissenschaftlichen Tagung, die sich mit der Rezeption des Goethe’schen Werks im 18. und 19. Jahrhundert befasst, findet am Freitag, 5. Juli, eine öffentliche Podiumsdiskussion im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums Weimar statt. Von 18 Uhr bis 19.30 Uhr soll dort der Mythos Werther in Moderne und Gegenwart verhandelt werden.

Bereits nach dem Erscheinen des Romans generierte er zahlreichen Reaktionen. Die Wirkung des „Werther“ zog sich dann in Form von Werken wie Thomas Manns „Lotte in Weimar“ und Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“ fort. Die Podiumsdiskussion soll nun nicht nur Werther in der Literatur, sondern auch im Film und in der digitalen Mediengesellschaft thematisieren.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elena Agazzi (Università di Bergamo), Lothar Müller (Süddeutschen Zeitung), Sandra Richter (Deutsches Literaturarchiv Marbach) und Jan Süselbeck (Norwegian University of Science and Technology Trondheim) diskutieren unter Moderation von Stefan Matuschek (Präsident der Goethe-Gesellschaft Weimar) die Bedeutung von Werk und Figur für unsere kulturelle Gegenwart.

Der Eintritt ist frei.

red