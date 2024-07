Weimar. Kleists „Michael Kohlhaas“ und die Memoiren eines Weggefährten von Goethe und Schiller stehen auf dem Spielplan.

Im Theater im Gewölbe geht das Schauspiel weiter: Heinrich von Kleists Erzählung „Michael Kohlhaas“ wird am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr aufgeführt. „Kohlhaas“ handelt von einem redlichen Bürger, dem übel mitgespielt wird und der schließlich selbst zum Täter wird.

„Wie Goethe und Schiller die Klassik erfanden“ erzählt am Freitagabend, 21 Uhr, aus den Memoiren von Anton Genast, der mehr als 20 Jahre als Schauspieler, Regisseur und Sänger mit Goethe und Schiller am Weimarischen Hoftheater wirkte. Das Stück gibt amüsante, aber auch dramatische Einblicke in die Probenarbeit bei „Faust“, „Egmont“, „Wilhelm Tell“, „Wallenstein“ und in die Opern von Mozart.

Karten ab 25 Euro gibt es unter theater-im-gewoelbe.de/spielplan

red