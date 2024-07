Weimar. Das Künstlerduo Maja Wirkus und Eric Pries stellen ihre Arbeit zu Helena Syrkus vor und lesen aus ihren Briefen.

Zur Finissage ihrer Ausstellung „We are Millenium Stars“ liest das Duo „WIRKUSPRIES“ aus den Briefen der polnischen Avantgarde-Architektin Helena Syrkus. Dazu gibt es Einblicke in die Arbeit des Duos und zu Syrkus‘ Nachlass. Die performative Lesung findet am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr bei M Books Am Markt 16 statt.

In Briefen – unter anderem an Walter Gropius – ist unter anderem von der Deportation ihres Manns Szymon Syrkus in Auschwitz und der Internierung Helena Syrkus‘ in Gefängnissen zu lesen. Die Schilderungen reichen von den 1920er-Jahren bis in die Nachkriegszeit. Leerstellen und Brüche der Korrespondenzen dienen Maja Wirkus und Eric Pries als Ausgangspunkt ihre Kunst. Der Eintritt ist frei.

red