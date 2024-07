Weimar. Die Sommerjahresschau der Bauhaus-Universität zeigt allerhand Ideen für die Zukunft. Erster Höhepunkt ist ein Straßenfest in der Coudraystraße.

Mit neuen Ideen und Lösungen, die anders und um die Ecke gedacht sind, möchten Studierende und Lehrende der Bauhaus-Universität Weimar gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen. Deshalb lädt die Universität unter dem Motto „PLAN B“ vom 11. bis 14. Juli zu ihrer Jahresschau „summaery2024“ ein. Mit einem dichtgedrängten Programm aus Ausstellungen, Konzerten, Kino, offenen Ateliers, Werkstätten und Laboren stellen die Beteiligten ihre Vorschläge für Zukünftiges und die Ergebnisse des Studienjahres vor.

Die Federführung hat in diesem Jahr die Fakultät Bau- und Umweltingenieurswissenschaften. Seit der Gründung der Fakultät vor 70 Jahren habe sich die Baubranche stark verändert, heißt es aus der Uni. Zur Summaery zeigen die angehenden und fertigen Ingenieurinnen und Ingenieure, wie ihre Lösungen und Ideen im Umgang mit der Energie- und Klimakrise, der digitalen Revolution oder dem Fachkräftemangel aussehen.

Coudraystraße wird für Fest teils gesperrt

Experimente, offene Labore, Open-Air-Ausstellungen: Zur Summaery veranstaltet die Fakultät Bau und Umwelt ein buntes Wissenschaftsfest. Neu und wahrscheinlich einmalig soll die dafür eingerichtete Teilsperrung der Coudraystraße am Freitag, 12. Juli, sein. Von 13 bis 18 Uhr wird sie vom Durchfahrtsverkehr befreit, um sich in ein offenes Experimentierlabor zu verwandeln: die „Science Mile Q3“.

Die Coudraystraße wird zur Kulisse für ein Straßenfest am Summaery-Wochenende (Archivbild). © Michael Baar | Michael Baar

Besucherinnen und Besucher der „Science Mile“ sind eingeladen, die Straße zu bevölkern und neu zu gestalten. Mehr als 30 Ausstellende laden zu einem geselligen Nachmittag ein, um die Labore und Projekte der Fakultät Bau und Umwelt zu erkunden und zahlreiche Mitmachangebote auszuprobieren. Musik, Snacks und Drinks sowie Kicker, Tischtennis und Weiteres sollen für Stimmung sorgen.

Während die Jüngsten mit Seifenblasen oder Magnetbeton experimentieren, ein Haus aus Riesenlego bauen oder die Straße mit dem Dreirad unsicher machen, erwartet die Erwachsenen eine bunte Mischung aus Laborexperimenten, Open-Air-Ausstellungen und Workshops. So sollen Gäste beispielsweise testen können, wie nachhaltig ihre Kleidung ist, oder ausprobieren, wie sich Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr bewegen.

Die Themen der Summaery sollen so vielfältig sein, wie die Fakultät selbst: Ob innovative Baustoffe und Konstruktionen mit Holz, Stroh, Bambus oder Beton; digital Planen und Bauen mithilfe von Drohnen, Baurobotern, 3D-Druck und Künstlicher Intelligenz bis hin zu alternativen Energiequellen wie Windkraft oder Wasserstoff. Ein Highlight sollen die begehbaren Experimentalbauten „Bauhaus Energy Hub“ und „Mico Lab“ sein, in denen Architektur neu gedacht und nachhaltig umgesetzt wird.

„Mit der Aktion zeigen wir, wie attraktiv die Coudraystraße werden könnte, wenn der innerstädtische Verkehr reduziert wird“, erläutert Dozent Tom Lahmer, Dekan der Fakultät Bau- und Umweltingenieurswissenschaften. „Unsere Vision ist es, Wissenschaft dauerhaft verstärkt in den öffentlichen Raum zu holen und Platz für persönliche Begegnungen zu schaffen.“

Mit dem Kauf der Ackerbürgerscheunen durch die Universität sei bereits ein wichtiger Schritt getan, heißt es aus der Uni. Hier sollen unter anderem ein Schülerforschungszentrum und ein Klimalabor eingerichtet werden. Auch der Neubau sowie die Sanierung der Labor- und Lehrgebäude in der Coudraystraße 7, 11 und 13 sollen das Campusleben positiv beeinflussen und die Forschungs- und Studienbedingungen in Weimar verbessern.

„Um die Wartezeit zu überbrücken und die Vorfreude zu steigern, laden wir alle interessierten Gäste auf unsere temporäre Science Mile im Rahmen der summaery2024 ein“, bekräftigt Dekan Lahmer.

Mit dem Zukunftstaxi durch Weimar

Auch abseits der Großveranstaltung hat sich die Fakultät Bau und Umwelt etwas für Summaery-Gäste einfallen lassen: 2024 kommt das Zukunftstaxi „Soulmachine“ nach Weimar und katapultiert die Gäste schon hinein in die digitale Transformation. Bei diesem interaktiven Theaterstück mit dem Berliner Performance-Künstler Lajos Talamonti kommunizieren die Fahrgäste mit einer simulierten künstlichen Intelligenz, die das Fahrzeug scheinbar autonom steuert. Während der 50-minütigen-Tour durch Weimar wirft die „Soulmachine“ immer wieder Fragen auf, die das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine kritisch beleuchten: Welche Ausweichmanöver haben welche Folgen? Für wen bremst das Auto, für wen nicht? Und was passiert bei einem Crash?

Das Zukunftstaxi soll das Publikum mit auf eine Reise nehmen, die nicht immer geradlinig oder absehbar verläuft. Da die Platzanzahl im Zukunftstaxi auf fünf Personen pro Fahrt begrenzt ist, wird um eine Online-Anmeldung gebeten. Die Tour startet und endet an der Freiluftgalerie neben dem Hauptgebäude der Bauhaus-Universität in der Geschwister-Scholl-Straße, Ecke Bauhausstraße. Abfahrten sind am Freitag um 14, 16 und 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr geplant.

Informationen zum Straßenfest sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für eine Fahrt mit dem Zukunftstaxi gibt es unter www.uni-weimar.de/q3

Alle Informationen zur summaery2024 unter: www.uni-weimar.de/summaery

