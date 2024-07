Weimar. Am 10. Juli eröffnet die temporäre Dependance der Klassik-Stiftung Weimar in der Bundeshauptstadt. Zu sehen ist unter anderem eine Leihgabe aus New York.

Die Staatsbibliothek zu Berlin bekommt ein Weimarer Zimmer. Die Klassik Stiftung Weimar wird bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine temporäre Dependance unterhalten. Am 10. Juli wird in der Staatsbibliothek Unter den Linden ein Raum mit Thüringen-Bezug eröffnet. Zu sehen ist unter anderem Lyonel Feiningers „Gelmeroda VIII“, eine Leihgabe aus dem Whitney Museum of American Art in New York.

In den kommenden Jahren soll das Weimarer Zimmer immer wieder das Haus wechseln. Auch in anderen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll so auf das Programm der Klassik-Stiftung in Thüringen aufmerksam gemacht werden. Im Mittelpunkt steht das diesjährige Themenjahr „Auf/Bruch“, das sich unter anderem mit der Ausstellung „Bauhaus und Nationalsozialismus“ dem doppelgesichtigen Erbe der Moderne widmet. Vor dem Staatsbibliothek-Kulturwerk soll ein sich stetig veränderndes Kommunikationsobjekt dazu einladen, sich mit den Widersprüchen im Leben der Bauhaus-Kunstschaffenden und ihren Arbeitsbiografien unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Kulturpolitik zu beschäftigen.

Das Weimarer Zimmer kann man bis 15. September in der Staatsbibliothek zu Berlin besichtigen.

red