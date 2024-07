Tiefurt. Das international aufgestellte Ensemble „Foaie Verde“ bringt die Musik Südosteuropas in die St. Christophoruskirche in Tiefurt.

Rumänische Folklore, rasante Balkansounds und mitreißende Melodien aus Bulgarien, Jugoslawien und der Türkei verschmelzen in den Liedern des Ensembles „Foaie Verde“. Am Montag, 8. Juli, um 18 Uhr ist es Gast der Tiefurter Montagsmusiken in der St. Christopheruskirche.

Die Mitglieder der fünfköpfigen Gruppe um den Geigenvirtuosen Sebastian Mare und die Sängerin Katalin Horvath stammen aus vier europäischen Ländern. Sie wollen musikalisch die pure Lebensfreude und die feurige Energie der Musik der Roma und Südosteuropas einfangen.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Musiker von „Foaie Verde“ (zu Deutsch „grünes Blatt“) werden in Kritiken für ihre Bühnenpräsenz und ihre technische Brillianz gelobt – insbesondere der „Teufelsgeiger“ Sebastian Mare zeichnet sich durch sein spielerisches Können auf dem Saiteninstrument aus. Mit Violine, Bajan, Gitarre und Kontrabass beeindruckt die Gruppe bei Auftritten regelmäßig mit ihrer einzigartigen Mischung aus „Speed-Folk“ und traditioneller Musik. Das Programm des Konzerts beinhaltet gefühlvolle Balladen, aber auch mitreißende Stücke, wie das Trinklied „Tutti-Frutti“.

Karten für die Veranstaltung sind für 10 Euro erhältlich unter www.kultur-in-tiefurt.de.

red