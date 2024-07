Weimar. Sowohl eine von Goethe verfasste Liebe als auch seiner tatsächlichen und vermuteten Liebesbeziehungen werden in Stücken thematisiert.

Das Weimarer Theater im Gewölbe widmet sich Goethe und der Liebe. In „Die Leiden des jungen Werther – Lottes Version der unsterblichen Geschichte“ wird das Geschehen am Samstag, 6. Juli, aus Lottes Sicht erzählt. Los geht es um 18 Uhr. Am selben Tag folgt um 21 Uhr das Stück „Christiane und Goethe“. Hier wird die wechselhafte Geschichte des Liebespaars erzählt.

Während die Beziehung zwischen Goethe und Christiane Vulpius belegt ist, basiert die Liebelei zwischen Goethe und Anna Amalia nur auf Mutmaßungen. „Goethe und Anna Amalia“ beschäftigt sich am Montag, 8. Juli, ab 20 Uhr mit diesen Gerüchten.

Karten gibt es ab 25 Euro unter theater-im-gewoelbe.de/spielplan.

