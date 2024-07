Der weltweit gebuchte DJ Mathias Kaden legte auch in der Geraer Lindgren-Schule auf. Der ehemalige Schüler, der bis 1997 die heutige Astrid-Lindgren-Grundschule in Gera-Langenberg besuchte, gab einen 90-minütigen Workshop. Kindgerecht, fröhlich und locker erklärte er den Mädchen und Jungen, was ein DJ macht. Dafür hatte er Technik „im Wert eines gebrauchten Kleinwagens dabei“, zum Beispiel zwei CD-Player, zwei Plattenspieler, Mischpult sowie Lautsprecher. Resi aus der 1/2a versuchte sich auch beim Scratchen © Peter Michaelis | Peter Michaelis