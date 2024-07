Weimar. Anne Puhr über Lehren aus den ersten Ferienwochen

Konnten Sie in diesen ersten Ferienwochen schon eine Reise machen? Ich durfte mit der Jugend auf Segel- und Surf-Freizeit fahren. Eine Woche Ostsee mit Segel- oder Surfschule für 60 Jugendliche und uns Betreuende. Bestes Wetter hatten wir dafür und Spaß gemacht hat die Zeit allemal. Aber jeden Tag gab es natürlich mächtig viel zu lernen, da auf dem Wasser.

Wie funktioniert so ein Windsurfsegel (Rigg sagt man, hab ich gelernt)? Worauf muss ich achten (Windrichtung, Materialcheck, Vorfahrtsregeln)? Wie halte ich das Ding am besten und wie klettere ich wieder hinauf, wenn ich noch nicht ins perfekte Fahren gekommen bin? Für mich war dabei die gesamte Woche wirklich sehr beeindruckend, wie unsere Surflehrer in kürzester Zeit alle unsere Namen kannten und jeden persönlich angesprochen haben.

Auf dem Wasser dann beim Üben, mit direkter Ansprache, mit unseren Namen und individuellen Hinweisen, haben sie uns das Windsurfen beigebracht. Am Ende hat jeder und jede die Prüfung bestehen können. Ganz sicher auch durch diese so gute Begleitung, ihre Hilfen, und jede Ermutigung von den Könnern.

Gelassenheit und Vertrauen statt Angst

Der Spruch aus der Bibel für die neue Woche ist eine Zusage von Gott an sein Volk. Er sagt da: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein“ (Jesaja 43,1). Gottes Leute sollen gelassen bleiben, sich nicht fürchten. Sie sollen darauf vertrauen, dass Gott sie erlöst hat von dem, wovor man sich fürchten kann. Und sie sollen wissen: Gott weiß genau, wer sie sind und was sie brauchen.

Keine Ahnung, wovor Sie sich gerade sehr fürchten, oder wie verloren Sie sich gerade fühlen. Ich vertraue darauf, dass Gott wirklich jeden Namen kennt und uns individuell begleiten will. So wie ich es im Kleinen auf dem Wasser erlebt hab, nur eben im großen Gewässer des Lebens durch den Chef selbst.

Anne Puhr ist Pfarrerin in der Kreuzkirche in Weimar