Weimar. Visuelle Kampagnen erinnert an die Strickerstadt Apolda und rufen zum Wählen auf

Zur Jahresschau präsentieren die Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar ihre Projekte oft fernab des Campus. Auch zur Summaery 2024 sind ganz neue Schauplätze dabei. So können Passantinnen und Passanten dieses Jahr am Bahnhof in Apolda textile Kunst erleben oder im Weimarer Einkaufszentrum Atrium in studentische Werbekampagnen eintauchen.

Democrazy? – Kampagnen rufen zu demokratischer Beteiligung auf

Den bevorstehenden Landtagswahlen haben sich Studierende der Visuellen Kommunikation gewidmet. Zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen sind zahlreiche Kampagnen, Filme, Plakate, Illustrationen und Installationen entstanden, die zeigen, wie wichtig es ist, sich an demokratischen Entscheidungen wie der Landtagswahl am 1. September zu beteiligen.

Studierende im Studio beim Dreh für einen der entstandenen Clips für die Wahlkampagne. © Rodrigo Xavier | Rodrigo Xavier

Die Kampagne hebt hervor, dass jeder Mensch täglich etwa 20.000 Entscheidungen trifft. In einem Film, auf Plakaten und durch Interventionen im öffentlichen Raum werden von den Studierenden alltägliche Entscheidungen aufgezeigt: Eis mit oder ohne Sahne, Fahrstuhl oder Treppe, welche Ketchup-Marke im Supermarkt? Die Kernbotschaft dahinter: Triff die eine Wahl, die wirklich zählt. Am 1. September.

Bewusst wurde das Atrium als Ort mit einer breiten Öffentlichkeit gewählt: „Wir freuen uns sehr, dass wir im Atrium ausstellen und unsere Ergebnisse auf der Event-Etage und im Kino zeigen können“, sagt Masihne Rasuli, eine der Lehrenden. Zu sehen sind Ergebnisse des Projektes vom 11. bis 14. Juli und im Atrium-Kino laufen während der gesamten Zeit ausschließlich studentische Clips und Filme.

Großformatige Strickarbeiten in Apolda, Bad Sulza und am Weimarer Campus

Diesen Sommer trägt die Fassade des Bahnhofsgebäudes von Apolda ein besonderes Gewand: Großformatige Strickbahnen von insgesamt 50 Quadratmetern erwarten Zugreisende und Passanten. Studierende der Fakultät Kunst und Gestaltung erzählen damit vom fast vergessenen Erbe der Strickerstadt Apolda, die einst als Strickgroßversorger der DDR eine bedeutende Industriestadt war. Die Strickarbeiten regen auch zum Nachdenken über die Zukunft einer nachhaltigen, regionalen Textilproduktion an. Eingestrickte QR-Codes führen zu Hörstücken, die Einblicke zum Mitnehmen bieten.

Teilnehmerinnen des Projektes beim kollektiven Stricken. © Anne Marx | Anne Marx

Das Fassadenprojekt realisierten Kunstlehramtsstudierende im Projektmodul „cast on knitting culture“ unter der Leitung von Anne Marx und Sandra Rücker. Zusammen mit dem Unternehmen „Anke Hammer StrickArt“ in Bad Sulza und dem „Strickatelier Landgraf“ in Apolda wurden die textilen Entwürfe in Form von riesigen Strickarbeiten umgesetzt. Die Studierenden gewannen dabei Einblicke in das selten gewordene Berufsfeld.

Ein weiteres Strickbanner sehen Zugreisende im Vorbeifahren an der Fassade der Strickerei Hammer in Bad Sulza. Doch nicht nur um Lokalgeschichte ging es: „Im Projekt näherten wir uns dem Stricken als Handlung und Haltung auf verschiedenen Wegen“, erzählen die Kursleiterinnen. „Wir forderten zum gemeinschaftlichen Stricken und Gestalten auf. Am Ende erkannten wir: Gemeinsam sind wir stärker als allein.“

Weitere Highlights der Summaery sind die Ausstellung „Traces of REcreation“, die Ausstellung zum Lyonel-Kunstpreis und das „Summer Reel“ mit Filmvorführungen am 13. Juli ab 21.30 Uhr auf dem Theaterplatz.

Alle Informationen zum Summaery-Programm unter uni-weimar.de/summaery

