Weimar. Kulturliebhaber sollte kommende Woche diese Termine im Auge behalten.

Gymnasiasten geben Klinikkonzert

Zum Montagskonzert am 8. Juli spielen Jugendliche des Weimarer Musikgymnasiums Schloss Belvedere im Foyer des Sophien- und Hufeland-Klinikums. Unter dem Titel „Italienische Reise“ soll abwechslungsreiche Kammermusik zu hören sein mit Kompositionen von Haydn, Telemann, Kalliwoda, Hirai, Kussewizki, Fauré, Chopin und Liszt. Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse musizieren auf Violine, Violoncello, Viola, Klavier, Kontrabass und Gitarre.

Violine trifft auf Gitarre im Forum Seebach

Das Duo „Sefer ī Jahn“ ist kommende Woche zu Gast im Forum Seebach. Facettenreich, energiegeladen und tief emotional soll ihr Auftritt am Dienstag, 9. Juli, um 16 Uhr werden. Anoush Seferian, klassische Violinistin und Vokalistin, und Gitarrist Oliver Jahn spielen feinfühlig komponierte Lieder mit tiefgehenden Botschaften. Jahn ist bekannt durch Bands wie Los Banditos, Olmar und Airtramp, sowie als Film- und Theatermusiker.

Magisches Theater für Kinder und Erwachsene

Märchenhaft amüsant wird es kommende Woche im Galli-Theater. Auf dem Spielplan steht am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr das Beziehungsmärchen „Froschkönig für Erwachsene“, sowie am Donnerstag, Freitag und Samstag um 20 Uhr „Die sieben Typen Show“. „Der gestiefelte Kater“ kommt am Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr für Kinder zur Aufführung.

red