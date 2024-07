Über 1000 Besucher hatten am Wochenende die Gelegenheit beim 5. Ostfahrzeugtreffen Kfz und Lkw aus der DDR und dem Ostblock zu bestaunen. Unter den am Ende bald 300 rollenden Gefährten fanden sich nicht nur die bekanntesten Fabrikate, Modelle und Baureihen wie Barkas, Robur, IFA oder Trabant und Wartburg. Hier blitzt auch ein Tatra in der Sonne oder auch ein Wolga. © Martin Kappel/TA | Martin Kappel