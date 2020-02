Magische Momente in Oßmannstedt

Das war dann doch bloße Spekulation vom „Drecksack“, alias Marco Zech: „Mohring legt den Fraktionssitz nieder, den seh’n mehr bald als Bundeskanzler wieder . . .“ Obwohl: Immerhin lautete das Motto „Beim OCV erleben sie Zauber und Magie“. Kurzum: Vieles schien da möglich zu sein – im sehenswerten Dreieinhalbstundenprogramm. Dazu gehörten die Tanzmariechen Emma & Maja, die ihre Sache prima machten.

Gar prächtig ist der Phallus von „Conchita Wurst“. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Auch die anstehenden Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde spießte Zech bei der Abendveranstaltung des Oßmannstedter Carneval Verein auf. Zwar sei er zwecks Kandidatur gefragt worden, kalauert er, er habe aber abgesagt, schließlich: „Ich will ja beliebt bleiben!“

Aber egal wer in Pfiffelbach „Bümei“ wird, Blumen werden nicht fliegen, versicherte Zech angesichts der MP-Wahl von Thomas Kemmerich: „… schmeißt die dem einfach die Blumen vor de Beeene, also Kinderstube hat die keeene!“

Überhaupt hatten Zech und später „der Ullerschhalber Bühnenkonstrukteur“ Dietmar Geyer die Lacher in der voll besetzten Parkhalle auf ihrer Seite. So widmete sich Geyer mit gekonntem Wortwitz den Gebrechen eines 66-Jährigen, der früher jede Nacht „tut seine Frau beglücke“ und heutzutage zählt, wie oft das Bläschen nachts ihm tut drücke. Dennoch, die Lebensart lässt sich so einer von Umwelt-Gretel nicht versauen: „Mein SUV wird nun noch breiter – ich bin und bleib’ ein Easy Rider.“

ABBA bei Eurovisions-Memory-Song-Contest in Oßmannstedts Parkhalle. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Dann wurde zum Eurovisions-Memory-Song-Contest gebeten, wo ABBA ebenso auftrat wie Nicole und Guildo Horn. Letzteren präsentierte Andreas Brink, während Marvin Gertung als Conchita Wurst mit mächtigem Phallus unterm Kleid für Heiterkeit sorgte.

Dass die „Olsenbande“ – die Texte verfassten die jungen Leute erstmals selbst – tatsächlich was mit dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden zu tun hat, wurde klar, als Børge kundtat, dass er das Diebesgut via Internet bereits verscherbelt hat. – Da staunte selbst Egon.

Maurice und Marvin schmiedeten auf der Bühne derweil migrationsbasierte Deutschland-Urlaubs-Pläne, während das traumhafte Damen- und hernach das Männerballett „im Harem“ nicht nur mit Bill Ramseys „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ für mächtig Dynamik sorgten.

Dietmar Geyer gab den dynamischen 66-Jährigen. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Auf die Verschmutzung der Meere wurde recht eindrucksvoll choreographiert via fluoreszierender Lichtshow hingewiesen.

Fabian und Felix traten magisch als Siegfried & Roy in Erscheinung und hatten dabei zahlreiche zauberhaft geschminkte und aufwendig kostümierte junge Tiger, Pardon „Honey Bees“ zu bändigen.

In die Zukunft wurde via Hände auf der Glaskugel Glaskugel – die Bühnenkulisse war dank Stefanie Gersins Idee und Gestaltung damit geziert – aufs Jahr 2050 geschaut. Dann soll das neue Freibad im Dorf eröffnet werden, aber vorerst nur Duschen und Kinderbecken . . .

Weil er 30 Jahre – mit Regina – verheiratet ist, hat Hartmut Körtelt auch keine Angst mehr vor der Hölle, wie er beim Sketch erzählte.

Stefanie Gersin und Dietmar Geyer sangen über „Männerschnupfen“ und migränebedingte Sexverweigerung.

Der „Drecksack“, alias Marco Zech, brachte die Lacher aus der Bütt heraus wieder auf seine Seite. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Die Hoheiten gaben Anika II. und Ronny I., der Nachwuchs wurde durch Fabian II. und Emely I. repräsentiert. Letztere begnügten sich denn auch mit einer süßen Umarmung statt heftiger Knutscherei.

Prinzengarde und Elferrat fehlten natürlich ebenso wenig.

So ging es munter weiter durch den Abend, wobei auch die sanierte Heim- und Spielstätte des OCV samt Diebstahl Erwähnung fand. So meinte Moderator Marco Zech galgenhumorig: „Und als alles fertig war, waren die Einbrecher da . . .“ Den wundervollen Faschingsabenden indes tat das keineswegs Abbruch, schließlich hieß es wie immer: „Oßmischt, hau nein!“