Marco Wanderwitz - der Brückenverstärker zwischen Ost und West

Marco Wanderwitz (CDU) ist seit wenigen Tagen Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und zugleich neuer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Zuvor war er im Innenministerium als Staatssekretär vor allem für Heimat und Bauen zuständig. Der Mann aus dem Erzgebirge, der zu Zeiten der friedlichen Revolution 14 Jahre jung war, zieht eine klare Linie zu Rechtsaußen und fordert zugleich, dass mehr Ostdeutsche bei Top-Jobs vor allem auch in staatlichen Institutionen berücksichtigt werden.

Warum braucht es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung einen Ostbeauftragten der Bundesregierung?

Zum einem, weil es gut ist, dass es jemanden gibt, der innerhalb der Bundespolitik und der Bundesregierung Anwalt für Fragestellungen zu den neuen Bundesländern ist. Natürlich mit dem Schwerpunkt gleichwertiger Lebensverhältnisse und weiterer Angleichungsprozesse, die aus der DDR-Transformation herrühren. Zum anderen braucht es doch mehr als ich es vor fünf Jahren gedacht hätte, so etwas wie einen Brückenverstärker zwischen Ost und West. Ich werde ausdrücklich auch Termine in den Altbundesländern wahrnehmen, um zu sagen, warum der Osten so tickt wie er tickt. Und es geht darum, dass wir hier und da die Aufgabe haben, dem eigenen Land den Spiegel vorzuhalten. Gewisse Wirkmechanismen der Demokratie der alten Bundesrepublik sind auch nach 30 Jahren noch nicht so richtig angekommen. Das ist Fakt. Und es gibt eine ganze Menge zu besprechen und zu tun.

Worin genau sehen Sie Ihre Aufgabe?

Das Amt ist ja auch ein bisschen rumgereicht worden. Jetzt ist es im Wirtschaftsministerium – und da finde ich es ganz gut aufgehoben. Wir haben ja nach wie vor in weiten Teilen der neuen Länder völlig andere Wirtschaftsstrukturen als in den alten Ländern. Bekanntermaßen hat im Osten kein Dax-Konzern seine Firmenzentrale, generell ist die Firmenstruktur kleinteiliger. Wir bräuchten idealerweise zehn Unternehmen wie die neue Tesla-Fabrik übers Land verteilt. Wenn dafür einige Birken oder Kiefern weichen müssen, machen wir an anderer Stelle einen Ausgleich. Das finde ich absolut hinnehmbar.

Sie sagen, mehr Ostdeutsche müssten bei den Spitzen-Jobs berücksichtigt werden, sind aber gegen eine Quote. Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen?

Wir müssen uns noch mal intensiv mit dem Thema befassen. Sprich, diese mangelnde Repräsentanz in der Wirtschaft, in Behörden ist ein Problem. Auch Frauen und Migranten beklagen ihre mangelnde Berücksichtigung. Es ist nicht gut, wenn in Führungs- und Elitenfunktionen Teile der Bevölkerung nicht hinreichend abgebildet werden. Aus meiner Sicht muss bei der Besetzung von Spitzenbeamten bei gleicher Qualifikation im Zweifel auf Bundes- und auf Ost-Länderebene eben ein Mecklenburger, ein Sachse oder ein Thüringer vorrangig befördert werden.

Und wie geht das ohne Quote?

Bei Bundesobergerichten ist es selbstverständlich, dass wir mit Länderquoten arbeiten. Wir hatten jüngst wieder eine Richterin aus Sachsen neu beim BGH. Bei Behörden im Bund muss man endlich auch über eine Länderquote reden. Das ist eine rein politische Entscheidung, ohne ein Gesetz zu machen. Man muss es nur tun.

Sie haben kurz nach der Annahme Ihres Amtes gesagt, dass „ein nicht kleiner Teil der Menschen im Osten mit der Demokratie fremdelt und Kompromissen misstraue“. Da hat offensichtlich was mit der Demokratiebildung nach 1990 nicht geklappt, oder?

Ich sehe das größte Problem in der Gruppe der 45- bis 65-Jährigen, in der die AfD die höchsten Wähleranteile hat. Bei diesen Menschen hat die „Grundsozialisierung“ in der DDR stattgefunden. Einer der größten Fehler der Politik in den 1990ern ist gewesen, dass man zu wenig Kraft, Zeit und Geld in politische Bildung investiert hat. Wir müssen mit den Leuten reden und ringen und deutlich machen, dass wir die bestmögliche Staatsform haben. Über die Details kann man dann sprechen.

Machen Sie das auch selbst?

Ja, erst vor Kurzem habe ich mit einem guten Bekannten, der zehn Jahre älter ist, eine Stunde lang diskutiert und es doch nicht geschafft, ihm auszureden, dass eine „kleine Diktatur“ die bessere Staatsform wäre. Seine Meinung: Immer diese Kompromisse, immer dieses Langsame, Mühselige, es jedem recht machen wollen, dass jede Minderheit im Zweifel mitreden darf. Da muss doch mal einer entscheiden.

Vorausgesetzt: Der Entscheider handelt nach dem Willen Ihres Bekannten ...

Ja, genau. Dass er dann, wenn er in der Minderheit wäre, nicht berücksichtigt würde, das konnte er sich nicht vorstellen.

Was folgt für Sie daraus?

Wir müssen miteinander noch intensiver sprechen, wohl wissend, dass es für alle Beteiligten eine Herausforderung wird. Mein Ministerpräsident Michael Kretschmer tingelt – seit er gewählt ist – mit dem Format „Sachsengespräch“ durchs Land. Das bringt was, auch wenn es mühselig ist. Ich habe einen erheblichen Teil derer, die mit den unzweifelhaft demokratischen Parteien und dem System fremdeln, nie aufgegeben und ich glaube, dass man sie noch überzeugen kann. Wenn man mit einem Thema nicht zufrieden ist, kann man doch nicht sagen, dann gehe ich eben in eine rechtsradikale Partei, die im Grunde genommen die Demokratie abschaffen will. Hier funktionieren offensichtlich gewisse Brandmauern nicht.

Die Ost-Identität wird jetzt wieder zum Thema gemacht, gerade auch von Menschen in Ihrem Alter. Wie steht es um die innere Einheit?

Ganz offen gesagt: Ich sehe die Ostidentität nicht. Ich fühle mich als Sachse Baden-Württemberg, seit 1990 unser Partnerland, näher als Mecklenburg-Vorpommern, abgesehen davon, dass es an der Ostsee natürlich schön ist und die Menschen freundlich sind. Norddeutsche, Süddeutsche, Mitteldeutsche – wie immer man sie nennen möchte: Es gibt immer landsmannschaftliche Verbundenheiten – und die sind meiner Meinung nach stärker als eine irgendwie geartete gemeinsame DDR-Vergangenheit, die man jetzt in eine ostdeutsche umzudeuten versucht.

Sie haben kürzlich gesagt, die Linke trage Mitschuld am Aufstieg der AfD. Wie steht es um die Mitschuld der CDU?

Kurt Biedenkopf hat einst als Ministerpräsident gesagt: „Die Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus“. Das war eine Fehleinschätzung. Wir als CDU Sachsen hätten viel früher erkennen und realisieren müssen, wie groß die Gefährdung der Demokratie durch Rechtsradikalismus ist. Die NPD hatte in unserem Landtag teils zweistellige Ergebnisse. Da haben sich Strukturen gefestigt und gebildet. Wir haben in Sachsen viel zu lange viel zu passiv zugeschaut. Das ist unser Anteil.

Und Ihr Vorwurf an die Linkspartei als Quasi-Wegbereiterin der AfD?

Natürlich hatte die Linkspartei kein Interesse am Entstehen der AfD, aber die AfD erntet jetzt das von ihr bestellte Feld der Protestwähler. Die Linkspartei hat lange Jahre versucht – sehr positiv formuliert – eine Kümmererpartei zu sein. Negativ formuliert bedeutet das: Sie hatte aus meiner Sicht kein Interesse, die guten Dinge in den Vordergrund zu stellen. Wenn die Linke in hoher politischer Verantwortung ist, wie in der vergangenen Legislatur in Thüringen mit Bodo Ramelow, zählen auch hier die Erfolgsgeschichten. Er hat das gut verkauft.

Was müssen die Parteien abseits der AfD beitragen, um die Wähler am rechten Rand wieder von sich zu überzeugen?

Wir müssen einerseits praktische Probleme lösen. Die AfD arbeitet ganz massiv mit Ängsten. Die Angst vor dem Fremden, vor Unbekanntem, vor Veränderung ist ein starkes Motiv. Es ist ein mühseliges, kleinteiliges Geschäft, echte Probleme zu beheben und über unbegründete Ängste offen zu reden – und das in der Hoffnung, dass man mit der Wirkkraft des Wortes etwas erreicht.

Was kann man machen, um die Menschen zurückzuholen, die in der Welt etwas geworden sind?

Das ist ein großes Problem. Wir haben ja 1,2 Millionen Menschen seit 1990 durch Abwanderung verloren. Die sind außerhalb der neuen Länder in einem neuen Leben angekommen. Wir müssen die innerdeutsche Wanderung anregen, aber auch für Menschen, die von weiter her kommen, offen sein. Wir haben sicherlich noch einige Vorteile in den Lebenshaltungskosten, das gehört auch zur Ehrlichkeit hinzu. Chemnitz – mein Oberzentrum – ist die Stadt mit über 200.000 Einwohnern mit der niedrigsten Nettokaltmiete in Deutschland. Qualitative Jobs und gute Löhne sind wichtig. Da hat sich eine ganze Menge getan, aber es muss auch so weitergehen. Dass wir im Osten weiterhin so eine niedrige Tarifbindung haben, ist ein Problem.

Was kann in diesem Zusammenhang der Bund tun?

Öffentliche Arbeitsplätze können ein Teil dieses Portfolios sein. Wir haben in den vergangenen Monaten ganz viel getan. Das Beschaffungsamt des BMI kommt beispielsweise auch nach Erfurt, die neue Ehrenamtsstiftung nach Neustrelitz, die Cyberagentur und das Bundesfernstraßenamt nach Leipzig/Halle, das THW nach Brandenburg/Havel, die Bundespolizei mit Ausbildung nach Görlitz. Und, und, und ...

Vor 30 Jahren hat kaum einer damit gerechnet, dass der Weg zur Einheit so lang sein würde ...

Aber Kurt Biedenkopf hat 1990 gesagt: Wenn die Sachsen fleißig sind, werden sie nach einer Generation den Anschluss an die schwächsten Regionen der alten Bundesländern gefunden haben.

Und?

Wir haben mittlerweile Schleswig-Holstein geknackt. In dieser Hinsicht war Kurt Biedenkopf sehr nah dran an der Realität, was blühende Landschaften sind und wann sie blühen.