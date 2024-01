Kyffhäuserkreis. Wie es nach dem Fest weitergeht, erzählt Pfarrer Andreas Möller.

Die Adventszeit war laut und bunt, doch schon unmittelbar vor dem Fest war viel an Glanz aus den Straßen, Plätzen und Geschäften verschwunden. Als ich noch in Jena wohnte, standen oder lagen die ersten abgetakelten Weihnachtsbäume bereits am 27. Dezember zum Abholen auf dem Bürgersteig. Die Gottesdienste der Kirchen vermochten nur wenigen die festlichen Tage zu verlängern. Einzig die buntgekleideten Sternsingergruppen brachten da und dort noch einmal Farbe ins Bild. Ja richtig, am 6. Januar war ja der Tag der Heiligen drei Könige, das „Erscheinungsfest“, für die orthodoxe Christenheit der Beginn ihres Weihnachtsfestes.