Erfurt. Frank Quilitzsch denkt über neue Traumberufe nach.

Neulich habe ich mal wieder Bildungsfernsehen geguckt: „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume. In dieser Sendung lernt man, was die Kleinen so drauf haben, aber auch wie sie ticken. Mit den Beinen und manchmal auch im Kopf sind uns die Acht- bis Zwölfjährigen überlegen, und auf die Frage, was sie mal werden wollen, antworten sie: Youtuber. Einer sagte: Youtuber oder, falls das nicht klappt, Fußballprofi. Tja, das ist die Generation der Selbstdarsteller, die schon morgens beim Zähneputzen das Handy dabei hat.