Weimarer Land. Jens Lehnert über einen politischen Kraftakt im Weimarer Land

„Wir haben eine Bundesregierung des Totalversagens“, zielte CDU-Kreisvize Hannes Raebel in Richtung Hauptstadt. „Die Bundesregierung verunsichert die Menschen im Land“, betonte die Wahlkreisabgeordnete in Berlin, Antje Tillmann. Beim Neujahrsempfang der Kreis-CDU wurde hinlänglich klar, welchem politischen Mitbewerber die Union da den Kampf angesagt hat. Es ist nicht der, den aktuelle Umfragen als eigentlichen Hauptkontrahenten sehen. Was allerdings nicht wundert.