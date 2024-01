Bad Lobenstein. Die AfD-Taktik mit dem „Honig ums Maul schmieren“ scheint aufzugehen, Neonazis und Reichsbürger wie Christian Klar und Frank Haußner reiben sich schon die Hände - dazu ein Kommentar.

Der Saale-Orla-Kreis stand an diesem Wochenende im Fokus der Öffentlichkeit weit über Thüringen hinaus. Denn am Sonntag hatten die Wahlberechtigten zu bestimmen, wer künftig die Kreisverwaltung leiten soll. Jene Behörde also, in der Entscheidungen zu treffen oder zur Beschlussfassung für den Kreistag vorzubereiten sind, beispielsweise zur lokalen Infrastruktur, zu Schulen, zum Feuerwehr- und Katastrophenschutz, für den Naturschutz und die Gesundheitsversorgung. Liegt diese Verantwortung bei der AfD in guten Händen?