Henry Trefz über das gesellschaftliche Risiko einer Gegenprobe

Warum hat eigentlich damals niemand versucht, den gordischen Knoten auf klassische Weise zu lösen? Damit wir ihn heute immer dann zitieren können, wenn eine Krise auf bekannte Weise nicht zu lösen ist?

Es gibt viele Menschen, die sagen, die Sache mit der Regierungspolitik sei auserzählt. Da oben werde aus ihrer Sicht nur Mist gemacht, das müsse man ändern. Sagen wir mal, es ist ein Drittel. Ein paar gibt es auch, die findet, die Regierung mache alles sehr toll und man müsse doch nur Geduld haben. Wie viele Fans hat die Ampel noch? Ein Fünftel? Wenn’s hoch kommt. Bleibt fast die Hälfte übrig. Meine Kollegen haben heute eine ganze Reihe Absagen bei unserer Tagesfrage kassiert.

Was denken Sie? Lass mich doch mit dem Mist in Ruhe, kommt doch eh’ nichts bei raus? Nun, wer sein freies Recht auf Nichtbeteiligung an der Politik ausübt, darf sich nicht beklagen, wenn ein Rand plötzlich wie eine Mehrheit wirkt.

Nun ist unbestritten, dass die eine Gruppe laut vor der blauen Gefahr warnt, während die andere Gruppe vor allem diskret an der Wahlurne Macht ausübt.

Entzauberung von Rattenfängern – dafür müsste man die Flöte konfiszieren. Doch wäre das das Gegenteil einer Beweisaufnahme. Aber will wirklich jemand ein(ig)e Legislaturperioden in den Ring werfen und polnische Jahre riskieren, bis die Mission erledigt ist?

Diese Frage können nicht die Lautsprecher auf beiden Seiten beantworten, sondern nur die stumme Mehrheit.