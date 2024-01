Pößneck. Hüter dieses Rechts sind auch freillige Wahlhelfer, findet unser dankbarer Kommentator Marcus Cislak

Da ich jedem von Ihnen, liebe Leser, zutraue, seine Stimme verantwortungsbewusst einem der beiden Kandidaten zu geben, der sechs Jahre lang die Verwaltung des Saale-Orla-Kreises im rahmen aller geltenden Gesetze lenken kann, möchte ich den Fokus auf die Freiwilligen lenken. Es sind Menschen, die sich seit Wochen darauf vorbereiten, dass das ganze Votum und alle künftigen Voten ordnungsgemäß ablaufen. Sie stecken ihre Freizeit in ein urdemokratisches Prozedere. Sie verwalten Listen. Achten auf die Einhaltung der Wahlgesetze und schließen damit Manipulationen möglichst aus. Sie zählen gewissenhaft die Stimmen aus, kontrollieren, rechnen, bürgen für ihr Handeln. Und übermitteln die Ergebnisse – egal wie sie ausfallen – aus ihrem Wahllokal an die entsprechende Stelle. Das ist alle Ehren wert, denn sie sind einer der Hüter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn die Interessensvertretung frei wählen zu dürfen, gehört zu den Grundpfeilern unseres Staates. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn um dieses Recht ausüben zu dürfen, sind unzählige Vorfahren in den Tod gegangen. Dieses Recht müssen wir mit aller Macht schützen – am besten durch ein verantwortungsvolles Abstimmungsverhalten.