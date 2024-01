Dirk Bernkopf findet die Strategie des blinden Gesellen faszinierend

Nicht alle Thüringer konnten den Jahreswechsel sorgenfrei feiern – Hochwasser sorgte vor allem in Süd- und Nordthüringen für Probleme. Aber auch in unserem Landkreis standen Felder und Wiesen zu großen Teilen unter Wasser. Wie geht eigentlich die Tierwelt mit „nassen Füßen“ um?

Klar, Wildschweine, Rehe und Füchse laufen weg und Vögel fliegen davon oder genießen die Fluten.

Drastisch sieht es bei den Insekten aus. Die Eier vieler Wildbienen, die im Boden überwinternden Hummelköniginnen und die Larven vieler Käfer überleben das Hochwasser nicht.

Erfreuliches ist vom Maulwurf zu berichten: Bei Kälte und Feuchtigkeit erhöht er einfach seine Maulwurfshügel – bis zu einem Meter hoch. Reicht das nicht, steigt der eigentlich wasserscheue Geselle in die Fluten und schwimmt ziemlich schnell davon. Nach dem Hochwasser kehrt er in seinen Bau zurück, räumt kurz auf und verwendet seine alten Gänge wieder, ist in einer Studie zu lesen. Achten Sie mal darauf, vielleicht finden Sie eine dieser riesigen Sumpfburgen des Maulwurfs bei einem Spaziergang.