Frank Kalla über die Zukunft der Wurstspezialitäten aus Thüringen

Über andere Regionen lässt es sich bekanntlich leicht meckern. Beispielsweise über die Sandbüchse Brandenburg, die zwar viele schöne Seen, aber noch mehr Schnaken im Sommer zu bieten hat. Oder Niedersachsen, wo nicht Honig und Wein, sondern die Gülle in Bächen fließt. So richtig gute Wurst - mit einigen Ausnahmen - gibt es im Norden sowieso nicht. Auch die Berliner Küche ist gewöhnungsbedürftig.

Richtig ist, dass Thüringen das Wurstland schlechthin ist. Menschen, die aus allen Ecken der Republik aus unterschiedlichsten Gründen im Grünen Herzen Deutschlands verweilen, verlassen in aller Regel mit großen Wurstpaketen den Freistaat. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach - nicht ohne Grund gibt es in Thüringen dank mannigfach vieler Fleisch- und Wurstspezialitäten, vor denen man nur schlecht haltmachen kann, besonders viele Herz-Kreislauferkrankungen.

Das könnte sich aber bald ändern. Damit Leuchttürme wie die EWU Thüringer Wurst und Spezialitäten GmbH mit Sitz in Serba weiterhin strahlen, braucht es vor allem eines: Hochmotivierte und qualifizierte Fachkräfte, denen es einfach Spaß macht, Knacker, Schinken, Rost- und Leberwurst oder eben die Original Thüringer Roster zu produzieren.

Gute Fachkräfte sind inzwischen ein rares Gut, nicht nur, weil es immer weniger Nachwuchs gibt. Wesentliche Gründe sind auch die teils immer noch teils schwere körperliche Arbeit, das zeitige Aufstehen oder schlichtweg der Wille bei jungen Leuten, mit ihren Namen für qualitativ hochwertige Produkte einzustehen.

Das Wurstland Thüringen: Noch ist es nicht in Gefahr, aber die Herausforderungen werden immer größer. Das weiß man auch bei EWU und kämpft deshalb umso verbissener um jede gute Fachkraft.

Es ist ein Kampf, den EWU nicht alleine gewinnen kann. Gefragt ist auch die Politik, die Flagge zeigen muss für das Kulturgut Thüringer Wurst.