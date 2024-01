Frank Kalla über die fortschreitende Verrohung einer Gesellschaft im Saale-Holzland-Kreis

„Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können. – Das heißt: Ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen“, schrieb Adolph Freiherr Knigge im Vorwort seines Werkes „Über den Umgang mit dem Menschen“, das 1788 erstmals herausgebracht wurde.

Der gute alte Knigge, er scheint uns abhanden gekommen zu sein. Da wird gepöbelt wie in der Hermsdorfer Postfiliale, gehören unflätige Worte inzwischen zum alltäglichen Sprachgebrauch, kurzum: Moral und Anstand liegen hierzulande am Boden. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig, und ja auch Angst vor einer ungewissen Zukunft und Unwissenheit können zur Verrohung führen.

Man muss sich nicht zum Moral- und Anstandsapostel emporschwingen, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Es reicht, einfach einmal kurz inne zu halten und sich an das zu erinnern, was man als Kind gelehrt bekommen hat. Beispielsweise, dass man anderen nicht ins Worrt fällt und seinem Gegenüber bis zum Ende geduldig zuhört. Anstand: Mochten die Großeltern noch so arm gewesen sein, den respektvollen Umgang kannten sie noch.