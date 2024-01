Frank Kalla über einen Neujahrsempfang in Eisenberg mit klaren Ansagen

Normalerweise dienen Neujahrsempfänge wie jener in Eisenberg dazu, ein Resümee zu ziehen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu geben. Natürlich, auch das gehört dazu, dienen solche Treffen, um Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen. Die große Politik spielt eher eine Nebenrolle, wenn überhaupt.

In Eisenberg war das diesmal anders. Man fand klare Worte zur Arbeit der Ampel in Berlin, zum Geschehen in der Welt und ja, man brachte mit dem Bekenntnis zum Mohrenfest ziemlich klar zum Ausdruck, dass man es satt hat, sich von einer Minderheit vorschreiben zu lassen, wie man mit der eigenen Stadtgeschichte umzugehen hat.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

46 Millionen: Mega-Logistikzentrum bei Stadtroda ist eröffnet

Worauf sich Besucher von „Thüringens beliebtestem Kino“ freuen können

„Tut uns sehr leid“: Projekt für Langzeitarbeitslose in Eisenberg beendet

Tosender Applaus: Eisenberg steht zum Mohrenfest

An der Basis gärt es, und zwar seit langem. Corona, die Inflation, die Kriege in der Welt, die Migration sorgen für Verunsicherung, schüren Zukunftsängste bei den Menschen. Es wäre zu wünschen, wenn dies endlich auch an den richtigen Stellen ernstgenommen werden würde, wenn ein Fahrplan vorgelegt wird, wohin die Reise gehen soll. Und nein, es waren keine Rechtsextremisten in der Stadthalle, sondern Menschen, die die Mitte der Gesellschaft widerspiegeln, die für Demokratie und Meinungsfreiheit stehen.