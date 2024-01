Apolda. Ein wenig Wehmut wird am 28. Januar wohl mitschwingen bei so manch älterem Apoldaer, wenn das Museum schließt.

Es wird wohl was zum Schnabulieren geben. Auch das eine oder andere Getränk soll gereicht werden. Zudem können sich Besucher eine Diaschau ansehen, in der die Geschichte des Hauses widergespiegelt wird. All das und einiges mehr soll für den 28. Januar ab 15 Uhr im Glocken-Stadt-Museum Apolda vorbereitet werden.