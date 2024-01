Von Pfarrer a.D. Eckhard Waschnewski

Es brodelt im Land. Schon lange nicht mehr erlebten wir eine solche Situation. Schade, dass es dazu kommen musste. Doch eskalierende Krisen reagieren auf Fehler, die die politisch Handelnden zu verantworten haben. Zwei Wege tun sich auf: Entweder Fehler werden korrigiert oder die Regierten nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand.

Was würde Jesus heute tun? Sein Herz schlüge für die Bauern, die einfachen Leute, die Handwerker und Arbeiter und für jeden, der mit großer Sorge in seine Zukunft blickt. Er würde sie ermutigen, sich zu wehren, aber bitte mit den Mitteln der Liebe, die im Gegenüber den Menschen sieht, der sich ehrlich bemüht, der kompliziert gewordenen globalen Situation in seiner Verantwortung gerecht zu werden. Jesus würde Partnerschaft auf Augenhöhe nahelegen und den aufrichtigen Versuch einfordern, einander zunächst zuzuhören, dann nachzudenken, um schließlich gemeinsam tragbare Lösungen zu finden.

Soll jetzt wieder Preußens „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ zur bürgerlichen Tugend werden? Ich glaube nicht. Das wäre nicht gut. Unsere Leidenschaft für das Gemeinwohl ist gefragt, der Weitblick, der den Mut in sich trägt, über sich selbst hinaus auch auf die anderen zu sehen. Zu den Anderen zähle ich dann auch die Hungernden in der dritten Welt, die ukrainischen Flüchtlinge, die bei uns Schutz gesucht haben, und ich fühle, wie verzweifelt Kinder und Mütter im Nahen Osten, in den zerstörten Häusern in der Ukraine und auch die Bräute und Mütter in Russland sind. Gewalt zerstört. Gewalt vernichtet. Gewalt löst keine Probleme.

Der Weg Jesu ist gefragt, der, der der Stadt Bestes sucht, der nicht nur in sein eigenes Portemonnaie schaut, sondern auch die Not der anderen wahrnimmt und dann den Ausgleich sucht. Morgen begegnet uns im Wochenspruch ein Traumbild Jesu: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes (Lukas 13,29). Die Realisierung dieses Traumes hatte Jesus uns anvertraut. Er meinte, wir bekämen das hin!