Susanne Seide outet sich als Fan des derzeitigen Winters

War das ein Wechselbad der Wettergefühle in dieser Woche: Am Montag war es in Weimar zwar rund zehn Grad wärmer als in der Woche zuvor. Dennoch sorgte der Wind dafür, dass es sich eher wie eine sibirische Eiseskälte angefühlt hat. Am Mittwoch dann stieg die Gefahr, dass das Tiefdruckgebiet Gertrud Weimar und das Weimarer Land flächendeckend mit Eisregen überziehen würde – was zum Glück nicht passiert ist.