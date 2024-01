Thorsten Büker über eine Stadt im Demonstrationsmodus

Jena im Demonstrations-Modus. Erst die Bauern, dann das Transport-Gewerbe, dann wieder die Bauern, zuletzt Tausende, die gegen die AfD auf die Straße gingen. Die Lokführer streikten auch. Und die Temperaturen sackten in den Keller. Auch das noch.

Und dazwischen immer wieder der kleine Protest beim Bäcker: Wie, Sie haben keine DDR-Brötchen mehr? Oder der Schmollmund meiner Tochter, die immer noch mit einem Weihnachtsgeschenk hadert. Es sind bewegte Zeiten, auch wenn der von Schwarzsehern erhoffte Generalstreik ausblieb. „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!“ Eine Zeile aus einem Gedicht, das immerhin aus dem Jahr 1863 stammt.

Zurück in die Gegenwart. Die Frage, ob Homöopathie Heilung verspricht oder Humbug ist, hat der Gesundheitsminister beantwortet. Er will die Homöopathie als Kassenleistung streichen. Die Betroffenen demonstrieren schon seit Tagen. Allerdings in homöopathische Dosen. Sie merken nichts? Sehen Sie, das war zu erwarten.