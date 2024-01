Apolda. Im Interimsquartier des Museums Apolda kann nicht alles gezeigt werden. Man muss reduzieren. Und das schärft den Blick fürs Wesentliche

Museum geht heute anders. Viel Text, noch dazu in kleiner Schrift, mögen die meisten Besucher nicht mehr. Inhalte müssen optisch ansprechend aufbereitet sein. In der Flut von Informationen bleibt nur das erkennbar, was auffällig ist.. Der Rest geht, so traurig das fürs kulturelle Erbe ist, im Ozean der Reize unter.