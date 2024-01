Die Bauernproteste zeugen von einer tiefen Wut im Landkreis. Unser Autor Charlie Walter wundert sich als Außenstehender.

Gestern waren sie wieder unterwegs: An einer Kreuzung in Jena musste ich fünf Minuten lang warten, um eine Kolonne von Traktoren, Lkw und Transportern vorbeizulassen. Auf den Fahrzeugen wehten große Deutschlandfahnen, wütende Transparente beschimpften die Bundesregierung.

Anschließend fuhr ich raus aus der Stadt, Richtung Eisenberg, wo ich seit einigen Wochen die OTZ-Redaktion bei der Digitalisierung unterstütze. Eigentlich lebe ich in Hamburg, Thüringen kenne ich erst seit September vergangenen Jahres. Damals habe ich mich schockverliebt in dieses Bundesland. Die Schönheit von Städten wie Erfurt und Greiz, die ruppige Herzlichkeit der Menschen, die sanften Hügel im Eichsfeld: Warum hat mir nie jemand davon erzählt?

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Erster Praktikant überhaupt: Was einen Eisenberger (15) zum Kunstverein lockt

Norman Winter: Vom „Hosenscheißer“ zum Chef der Apotheke

Putziger Problemfall: Fühlt sich der Waschbär im Saale-Holzland-Kreis zu wohl?

Dorf im Saale-Holzland-Kreis bekommt eine neue Straße

Ich nahm mir Zeit auf dem Weg nach Eisenberg, ich fuhr über Landstraßen durch Stadtroda und Hermsdorf, schaute aus dem Fenster und dachte: Hier würde ich gerne wohnen, in dieser Villa am Hang mit Blick auf die Roda, oder dort, in diesem verwunschenen Fachwerkhaus. Felsen und Fachwerk, das gibt es bei uns im Norden kaum. In Thüringen komme ich mir jedes Mal vor wie in einer Märchenlandschaft.

Ich staunte aber auch über leerstehende Häuser in Stadtroda, bröckelnde Fassaden, zersprungene Fenster. Wie kann das sein, 20 Autominuten von der Boom-Stadt Jena entfernt? In 30 Jahren hat der Saale-Holzland-Kreis rund 20.000 Einwohner verloren, das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Von denen, die geblieben sind, fühlen sich viele enttäuscht und verraten.

Die Bauernproteste zeugen davon, sie haben in Thüringen eine andere Tragweite als in meiner norddeutschen Heimat. Sie halten länger an, es beteiligen sich größere Teile der Gesellschaft und der Zorn scheint mir größer zu sein, auch wenn ich nicht immer verstehe, wogegen er sich konkret richtet, und vor allem: was aus Sicht der Demonstrierenden besser werden soll.

Es fällt mir schwer, beides zusammenzubringen, diese wunderbare Region und die Wut vieler ihrer Bewohner, die in Scharen zur AfD überlaufen. Vielleicht muss ich hier mehr Zeit verbringen, um das zu verstehen.