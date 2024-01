Jens Lehnert über die Bezahlkarte für Asylbewerber

Als Alt-Landrat Hans-Helmut Münchberg vor rund zehn Jahren gegen den damaligen Trend an den Lebensmittelgutscheinen für Asylbewerber festhalten wollte, handelte er sich schallende Ohrfeigen ein. Bis 2015 fanden sich schließlich auch die Kreise Greiz und das Weimarer Land als die letzten Gebietskörperschaften Thüringens unter denen, die fortan die Leistungen in bar auszahlten.

Im November beschlossen Bund und Länder, dieses System zu reaktivieren, nun aber modern. Das frühere Argument, dass solch ein Zahlungsmittel, ob nun aus Papier oder Plastik, seinen Nutzer stigmatisiert, scheint nicht mehr wichtig – vielmehr dagegen der politische Aktionismus, möglichst schnell – also vor den Wahlen – hier und da noch ein paar markige Zeichen zu setzen, um denen, die nach rechts tendieren, zu gefallen.

So betonte jetzt Thomas Gottweiss, CDU-Fraktionschef im Kreistag, dass das Weimarer Land in der Vergangenheit zu Recht, so lange es rechtlich möglich war, an dem Gutscheinsystem festgehalten habe. Nun solle der Kreis auch bei der digitalen Weiterentwicklung erneut zu den Vorreitern gehören. Seine Kreisvorsitzende Christiane Schmidt-Rose, die als Landrätin die Entscheidungshoheit darüber hat, auf welchem Wege Asylbewerber-Leistungen gewährt werden, legte sich prompt fest. Im März soll die Bezahlkarte kommen.

Abgesehen davon, dass solch eine Maßnahme natürlich ein Statement ist, kann man eine solche Entscheidung natürlich treffen. Dann etwa, wenn man ehrlich einräumt, dass Asylbewerber künftig nicht mehr die Möglichkeit haben sollen, einen Teil dieses Geldes ihrer Familie in der Heimat zu schicken. Und entsprechend sparsamer leben. Oder sich womöglich anderweitig versorgen. Solcher Meinung kann man im politischen Spektrum sein, muss man freilich nicht. Die Bezahlkarte allerdings als digitale Errungenschaft zu feiern, ist nicht mehr als eine Ausrede.