Altenburger Land. Staatsmann Hans Wilhelm von Thümmel hat mehr verdient, als lediglich auf sein spektakuläres Baum-Grab in Nöbdenitz reduziert zu werden.

Ein ganzes Jahr für Hans Wilhelm von Thümmel im Altenburger Land: Das wird auch Zeit. Nicht nur, weil der einstige Staatsmann mit Leib und Seele in diesem Jahr 280. Geburtstag feiern würde oder er seit 200 Jahren in den Wurzeln der Nöbdenitzer Uralt-Eiche ruht. Sondern weil es schade ist, den eloquenten Mann im Herzogtum Gotha-Altenburg auf seine recht exotisch anmutende Ruhestätte im Herzen von Nöbdenitz zu reduzieren. Wobei die Grabwahl und die Selbstbestimmung, die dahinter steht, eine zu Thümmels Zeiten durchaus angesagte war. Und die Motivation finde ich persönlich nach wie vor romantisch: Thümmel wollte in den Blättern der Eiche weiterleben, um seinen Enkelkindern noch etwas zuflüstern zu können.

Doch die Lebensjahre von Hans Wilhelm von Thümmel bis zum Tag seiner Bestattung zwischen Eichen-Wurzeln waren ebenso spektakulär wie schaffensreich. Ohne ihn würde es zahlreiche Baum-Alleen im Altenburger Land nicht geben und auch keine Kartierungen wichtiger Infrastruktur, die noch heute für aktuelle Bauvorhaben herangezogen werden. Dazu kommt sein kometenhafter Aufstieg vom Pagen zum Minister im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg in turbulenten Zeiten zwischen Französischer Revolution, Aufstieg und Fall Napoleons und Neuordnung Europas. Als Vertrauter und Diplomat der Gothaer Herzöge agierte er erfolgreich in Paris, Berlin, Wien und Dänemark. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Wie Nobitz vom größten Windrad Sachsens profitiert

Bahn um Bahn im Tatami in Schmölln gezogen

Das Altenburger Land ist sicher vieles - nur nicht langweilig

Ein Thümmel-Jahr hat der große Sohn des Altenburger Landes also wirklich verdient. Und das Altenburger Land ein Thümmel-Jahr: Um den viel bewanderten Staatsmann und all seine Begabungen wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.