Altenburger Land. Bauernproteste im Altenburger Land: Blockade der A4 zeigt ungebremste Wut und Forderung nach Fairness.

Die Bauern im Altenburger Land holen neuen Schwung und zu weiteren Protesten aus. Erneut ist es die Autobahn 4, deren Zu- und Abfahrten in Schmölln und Ronneburg blockiert werden sollen. Ab 5 Uhr früh am Mittwoch ist dort alles dicht. Verwundern sollte die ungebremste Bauernwut niemanden.

Nach der Aktionswoche Anfang Januar passierte nicht viel, außer dass ein paar warme Worte aus Berlin entrichtet und ein bisschen weniger Bürokratie versprochen wurden. Darüber hinaus breite Ideenlosigkeit, wie die Forderungen der Landwirte und Agrarbetriebe auf lange Sicht erfüllt werden könnten. Stichwort hier: Faire Preise für harte Arbeit im Stall und auf den Feldern.

Bekanntlich diktieren wenige Großhandelsketten, wie viel Geld der Bauer vor Ort bekommt. Mein Vorschlag an die Ampel: Sich zur Abwechslung mal mit den wahren Bestimmern - also mit Lidl und Co. - an einen Tisch setzen und überlegen, wie der gordische Knoten zerschlagen werden könnte. Bei angemessener Bezahlung für seine Produkte könnte nämlich so mancher Landwirt vom finanziellen Tropf für Dieselkraftstoff und KfZ-Steuer genommen werden.