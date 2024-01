Jena. Bahnstreik, Ärztestreik, ÖPNV-Streik: Und nun noch diese Meldung aus dem Jenaer Rathaus!

Bei den vielen Streiks dieser Woche verliert der Bürger langsam den Überblick. Am Montagmorgen ging der Bahnstreik zu Ende. Dienstag streikten plötzlich die Ärzte des Klinikums. Für Mittwoch sind Bauernproteste angekündigt.

Was wissen wir von den Bauern? Es soll kurzzeitige Verkehrseinschränkungen an den Jenaer Autobahnauffahrten geben. Gemessen an dem, was gerade in Paris los ist, klingt das ja noch nett. Am Freitag sehen wir dann einen Warnstreik beim Jenaer Nahverkehr und der Regionalbusgesellschaft JES, weshalb der Schülerverkehr ausfällt und auch sonst kaum Busse und Straßenbahnen fahren.

Für den Donnerstag ist noch kein Streik in Jena angemeldet. Droht vielleicht ein Politiker-Streik mit Rathaus-Blockade? Denn donnerstags trifft sich immer der Ausschuss für Stadtentwicklung, und bei der letzten Ratssitzung sprach Ausschusschef Guntram Wothly (CDU) bereits wie ein Gewerkschafter und forderte mehr Wertschätzung für die Arbeit des Gremiums vom Stadtrat, der eine Ausschussentscheidung überging. „Ich hoffe nicht, dass der Ausschuss langsam überflüssig wird“, sagte Wothly. Die Sorge ist berechtigt.