Pößneck. Die Stromversorgung gehört zur kritischen Infrastruktur. Auch die kann angegriffen werden, weiß Kommentator Marcus Cislak.

Gern erinnere ich mich an die Strom-weg-Serie im Jahr 2021. Dass es mal stundenlang zappenduster war, amüsierte mich damals wie heute köstlichst. Bei Kerzenschein den Abend zu verbringen, hatte was Wildromantisches an sich. Andere wiederum, deren Handyakkus noch ein bisschen Saft hatten, drehten förmlich durch und setzten hunderte Posts in den sozialen Medien ab. Weltuntergangsstimmung bis hin zu Verschwörungstheorien. Zeitweilig geisterte später auch das Black-Out-Gespenst durch die tiefe Nacht. Man hatte den Eindruck, man musste auf alles vorbereitet sein, selbst auf Zombie-Apokalypsen.