Schleiz. Dass AfD-Anhänger nach der Niederlage von Uwe Thrum zur Landratswahl in „Trump-Manier“ reagieren, war zu erwarten gewesen. Dabei könnte man sich doch als Wahlhelfer nützlich machen - ein Kommentar

Es war zu erwarten gewesen, dass einige AfD-Fanatiker in Trumpscher Manier bei einer Wahlniederlage Zweifel am rechtmäßigen Ergebnis säen. Der Stachel der Enttäuschung, dass das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis nicht erobert werden konnte, sitzt bei den Alterna(t)iven augenscheinlich tief.

Vielleicht mal ein Tipp an die Szene, in der vor Wahlen immer lautstark getönt wird, man solle unbedingt dafür sorgen, dass in möglichst vielen Wahllokalen „Wahlbeobachter“ präsent sind: In den Kommunen wird vor den Wahlterminen fieberhaft nach Wahlhelfern gesucht. Allein für die 154 Wahllokale zur Landratswahl sind mindestens 770 Bürger erforderlich gewesen, um die geforderte Zahl von fünf Mitgliedern pro Wahlvorstand zu erreichen. Deutlich mehr werden benötigt, um auch mal jemanden ablösen zu können. Denn ehe die Wahllokale um 8 Uhr öffnen, gilt es Vorbereitungen zu treffen. Und nach 18 Uhr folgt das Stimmenauszählen.

Es stehen bald die nächsten Wahlen an. Und wieder werden jede Menge Leute benötigt, die ehrenamtlich mit anpacken.