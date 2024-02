Bad Lobenstein. Wer selbst auf einem Stimmzettel steht, scheidet als Wahlhelfer aus. Zu den möglichen personellen Engpässen ein Kommentar.

Am 26. Mai stehen die Kommunalwahlen in Thüringen an. Vor Kurzem war dieses wenig überraschende Datum offiziell bekanntgegeben worden. Sollten sich in jenen Orten, wo auch Bürgermeister zu wählen sind, Stichwahlen erforderlich machen, dann werden diese zwei Wochen später zeitgleich mit der Europawahl stattfinden. Das ist effektiv. Denn keine Wahl funktioniert ohne die vielen Wahlhelfer, die ehrenamtlich diese wichtige Funktion ausüben.

Wer mit offenen Augen durch die Welt oder einfach an die Wahlurne geht, der bemerkt recht schnell, dass man in der Regel stets auf die gleichen Bürger trifft, die bereit sind, ihre Freizeit für das Gemeinwohl und unsere Gesellschaft zu opfern. Da können sich bei den Neuwahlen von Stadt- und Gemeinderäten sowie dem Kreistag schnell personelle Engpässe ergeben. Denn wer selbst auf einem der Stimmzettel steht, um künftig als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker unterwegs zu sein, der scheidet als Wahlhelfer aus.

Um so mehr dürften sich die Gemeindewahlleiter freuen, wenn sich rechtzeitig Freiwillige zu erkennen geben, um am Wahltag zur Verfügung zu stehen.