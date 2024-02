Apolda. Wenige Monate vor der Landratswahl im Weimarer Land gibt es eine Strafanzeige gegen die Landrätin. Das kann, muss aber nichts heißen.

Der aufmerksame Betrachter wird einen Moment lang innehalten: Ist das alles Zufall? Oder gibt‘s eine Strategie? Etwa die, die Landrätin und Kandidatin in spe, Christiane Schmidt-Rose (CDU), vorm Gang zur Wahlurne in ungünstiges Licht zu rücken? Wer weiß das schon in Wahlzeiten, wo es für manchen und manche um alles geht.