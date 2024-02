Pößneck. Verkehrte Welt im Saale-Orla-Kreis. Über Narren und einen vermeintlichen Provinzhauptbahnhof amüsiert sich Kommentator Marcus Cislak.

Ich musste erstmal laut lachen, als mich ein Leser auf das „Oppurg Hauptbahnhof“-Schild aufmerksam machte. Er wiederum erzählte mir, ein anderer habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Der Leser konnte vier Tage nicht gut schlafen, schließlich war er der langjährige Bürgermeister der Gemeinde. Das kann einem schon mal zu denken geben, ob in den ganzen Jahrzehnten ein weiterer, kleinerer Bahnhof in Oppurg übersehen wurde. Oder andersherum: Ein neuer Bahnhof soll gebaut werden, weil ein Großinvestor aus China kommt und Hochtechnologie für den Weltmarkt in unserem schönen Orlatal produzieren will. Ok, Spaß beiseite. Oder auch nicht: Mich würde ja mal interessieren, wer sich diesen Scherz erlaubt hat. Dabei passt es schon so schön in die Hochphase der 5. Jahreszeit. Verkehrte Welt ist dann angesagt: Denn die Narren regieren die Rathäuser, manchmal auch das ganze Jahr über. Na, dann wohl bekomm‘s!