Dirk Bernkopf findet die Suche nach den Suchen spannend

Wenn man heute etwas im Internet sucht, dann „googelt“ man. Und der Suchmaschinen-Monopolist verrät auch, wonach so gesucht wird. Am Dienstag stehen Begriffe wie „Champions League“ und „Bitcoin“ hoch im Kurs.

Kann der Wartburgkreis in dieser Liga mitspielen?

Nimmt man das Wort „Wartburgkreis“, so stellt man ernüchternd fest, dass danach eigentlich nur in Thüringen und da wiederum nur im Wartburgkreis selber gesucht wird. Ein paar Anfragen gibt es noch aus Hessen und Sachsen.

Beim Begriff „Eisenach“ sieht es nicht anders aus. Ergänzt man die Stadt um den Vorsatz „ThSV“, dann sieht es schon besser aus, in zehn Bundesländern wurde in den letzten zwölf Monaten danach gegoogelt. Nach Sehenswürdigkeiten wie Point Alpha oder Wartburg wird gar weltweit gesucht. Beim besagten Grenzmuseum kommen erstaunlich viele Suchanfragen aus Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Philippinen. Bei der Wartburg aus Ungarn, Tschechien und Südafrika. Die Klassiker haben offenbar an ihrer Zugkraft noch nichts eingebüßt.