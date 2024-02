Susanne Seide teilt ihren Lack nicht mit Bodo Ramelow

Ich teile ja - ich gebe es zu - eine Leidenschaft mit dem Thüringer Ministerpräsidenten. Nein, ich leihe ihm nicht meinen knallroten Nagellack, der in meinem Regal verstaubt, weil ich ihn nicht mehr trage, seit Bodo Ramelow in der Landesregierung das ist, was er bis heute ist, weil ich das damals als erstes politisches Zeichen für den Untergang des Abendlandes gehalten habe. Heute weiß ich es deutlich besser, aber blauen Nagellack mochte ich ohnehin noch nie.