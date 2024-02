Jens Lehnert über Verzicht beim Wochenend-Einkauf

Da ist sie nun, die Fastenzeit. Doch nicht immer übt sich der Verzicht ganz freiwillig. Dort, wo einen der innere Schweinehund einholen möchte, greift das Schicksal schon mal korrigierend ein. So ging es mir am Samstag, als ich den Dienst in Apolda dazu nutzte, auf dem Wege gleich den Wochenend-Einkauf zu erledigen. Also in Isserstedt durch den Kreisel und hinein ins Vergnügen. Der Inhalt meines Korbes sah nach allem aus, bloß nicht nach fasten. Und dann wartet ja noch das Ritual, wenn man den Kassenbereich erfolgreich hinter sich gelassen hat: die Fleischerei-Theke mit dem überbordend mächtigen Fleischkäsebrötchen.

Doch halt: Was sahen meine erwartungsfrohen, hungrigen Augen da? Vor eben jener Theke stand ein Schild, das nach Verzicht rief. Was sag ich, es schrie! Geschlossen! Mir entglitten die ob der versagten Fleischeslust nun unbeanspruchten Gesichtszüge. Kein Fleischkäse? Alles Käse! Und wie zum Hohn stimmte das Männchen in meinem Hinterkopf einen Karnevalstitel an, den ich noch vor einer Woche zum Besten gegeben hatte. Zur Melodie von „Que Sera, Sera“ tirilierten wir „Käse rar, so rar“.

Doch was hilft das Klagen, leer bleibt der Magen. Und nicht nur das. Erst, als ich draußen war und den vollen Einkaufskorb über den Parkplatz schob, verinnerlichte ich die gesamte Tragweite dieser Fastenkur: dass dieses unverschämt günstige Brötchen nämlich viel mehr vermag, als nur Hunger zu stillen, Kieferknochen aus- und wieder einzurenken und insbesondere Frauen sowie Vegetarier zu entrüsten. Ohne den Fleischkäse-Batzen hatte ich diesmal plötzlich beide Hände frei und damit gegenüber meiner besseren Hälfte keine Ausrede mehr, um den Kofferraum nicht mit einräumen zu müssen.