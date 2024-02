Jens Lehnert über Möglichkeiten einer Städtepartnerschaft

Die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen den Städten Schowkwa, Zamosc und Weimar fand am Montag im Rathaussaal vor einer Kulisse statt, die dieses Anlasses angemessen und würdig war. Zum Glück, denn mitunter wirkte die Stadtspitze bei ähnlichen Gelegenheiten wie auf verlorenem Posten. Diesmal nahm Weimar Anteil: der Stadtrat, wenngleich nicht mit allen Fraktionen gleichermaßen stark vertreten, auch Weimars Alt-OB Volkhardt Germer, viele Interessierte ohne Mandat und nicht zuletzt Weimars Bürgerreisende in beachtlicher Zahl.

„Ich weiß, dass sie schon mit den Hufen scharren, um diese Partnerschaft zu begleiten. Weimar will nach Schowkwa fahren“, wandte sich Oberbürgermeister Peter Kleine an Weimars beständigste Reisegruppe. Freilich spreche der Krieg kurzfristig gegen eine solche Fahrt in großem Stil, ebenso die letzten Vorbereitungen, die die lange geplante Irland-Reise in diesem Jahr erfordert. Dennoch hat sich Reiseleiter Hartmut Eckhardt längst auch über Schowkwa Gedanken gemacht, die er am Montag in kleiner Runde beim Essen im „Elephant“ preisgab und sich für die doch schon sehr konkreten Pläne allenthalben Applaus verdiente.

Wann auch immer sich die Gelegenheit dazu biete, könnte die Busreise zunächst nach Frankfurt (Oder) und Warschau führen, von dort nach Zamosc. Je nachdem, was die politische Lage zulasse, sei es entweder möglich, das Bürgertreffen in der polnischen Partnerstadt stattfinden zu lassen und die Leute aus Schowkwa dazuzuholen. Sei hingegen die Reise in die Ukraine vertretbar, wäre es Eckhardts Wunsch, nach Zamosc auch Lemberg zu besuchen und von dort aus Schowkwa zu erkunden. Die zweite Hälfte dieser Reise würde ins litauische Kaunas führen, das 2022 zu Europas Kulturhauptstädten zählte. Heimwärts ging es in guter Bürgerreise-Tradition über die Ostsee.